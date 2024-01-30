Британия: "Вейпы опасны для вашего здоровья"

Эра одноразовых электронных сигарет в Великобритании близится к концу: в министерстве здравоохранения говорят, что запрет на вейпы вступит в силу в начале 2025 года

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Британский премьер-министр Риши Сунак считает необходимым искоренить вейпинг, последствия которого для здоровья пока ещё плохо определены.

"Поговорите с любым родителем или учителем, как я это делал сегодня утром в школе в Дарлингтоне. Они расскажут вам о тревожном росте вейпинга среди детей, а дети не должны курить вейпы. Мы не хотим, чтобы они стали зависимыми, мы до сих пор не понимаем полного долгосрочного воздействия вейпинга на здоровье, так что это правильно, что мы принимаем решительные меры для их искоренения, вот что мы делаем, запрещая одноразовые вейпы", — говорит Сунак.

Одноразовые электронные сигареты со вкусом конфет пользуются большой популярностью у подростков. По данным правительства, за последнее время использование вейпов среди детей утроилось: к ним в настоящее время прибегают 9% молодых людей в возрасте от 11 до 15 лет. Министерство образования сообщает, что его собственное исследование показывает, что в 2023 году 69% вейперов в Великобритании в возрасте от 11 до 17 лет использовали одноразовые сигареты.

Вейпы были представлены курильщикам как более безопасная альтернатива табаку, но результаты исследований показали, что содержащийся в электронных сигаретах никотин вызывает сильное привыкание, а зачастую также головные боли, беспокойство и проблемы с концентрацией внимания.

Британские власти опасаются, что одноразовые электронные сигареты оказывают влияние на здоровье детей.

Вейпинг также вызвал обеспокоенность среди детских врачей, которые утверждают, что сотни сладких ароматов, выпускаемых производителями, явно предназначены для детей, а не для людей, пытающихся бросить курить.

Доктор Ронни Чунг, педиатр-консультант Лондонской детской больницы Эвелины, приветствует новость о введении новых ограничений на продажу вейпов:

"В настоящее время вейпинг, откровенно говоря, является эпидемией среди детей, и эти вейпы продаются не как средство для прекращения курения, они продаются с калейдоскопом цветов, рогом изобилия разных вкусов - клубники, жевательной резинки", - говорит Чунг.

Однако сами вейперы говорят, что новые ограничения не должны усложнять курильщикам поиск продуктов, которые помогут им избавиться от привычки.