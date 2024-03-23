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Конгресс США принял законопроект о финансировании правительства, избежав шатдауна

Конгресс утвердил бюджет за считаные часы до частичного шатдауна
Конгресс утвердил бюджет за считаные часы до частичного шатдауна Авторское право J. Scott Applewhite/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Американский Конгресс утвердил бюджет за считаные часы до частичного шатдауна

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Сенат США одобрил в ночь на субботу пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).

Документ поддержали 74 члена верхней палаты Конгресса, 24 высказались против. Законопроект включает в себя финансирование ведомств на сумму примерно 1,2 трлн долларов. Он покрывает расходы примерно 70% правительственных учреждений, включая оборону и внутреннюю безопасность, внешнюю политику, здравоохранение и образование.

Технически в 00:01 23 марта некоторые федеральные ведомства приостановили работу из-за прекращения финансирования. При этом незадолго до полуночи лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что законодателям удалось достичь договоренностей по законопроекту.

После этого законодатели провели голосование по нескольким поправкам. 

Административно-бюджетное управление Белого дома ранее выразило уверенность в том, что Сенат одобрит законопроект, а президент США Джо Байден в субботу подпишет его. Таким образом, федеральные ведомства смогут в понедельник продолжить работу в обычном режиме.

Белый дом, а также демократы и республиканцы в Конгрессе в понедельник заявили о достижении окончательных договоренностей, которые позволяют выделить необходимые средства для работы федерального правительства до конца 2024 финансового года.

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