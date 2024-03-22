Песков: "Для нас это уже стало войной"

By Euronews

В Днепровскую ГЭС попали восемь ракет, что стало одной из крупнейших российских атак на украинскую электросеть. Кремль заявил, что "СВО" для него уже стала войной, обвинив в этом Запад.

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По меньшей мере 5 человек погибли, многие получили ранения или числятся пропавшими без вести в Украине в результате массированных российских атак на электростанции; произошли массовые отключения электроэнергии.

Москва подтвердила факт нападения на Украину, назвав это "акцией возмездия". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песко заявил, что СВО стала войной из-за вмешательства Запада.

В результате российского ракетного обстрела жилого района под Запорожьем погибли не менее трёх человек. Обстрелы вызвали пожар на Днепровской ГЭС, которая снабжает электроэнергией расположенную ниже по течению Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе.

Два человека погибли и еще шестеро получили ранения в результате мощной российской атаки по Хмельницкому. Ракета попала в жилой дом, а беспилотник - в объект инфраструктуры.

Жители Днепра рассказывают о российских ударах по энергетической инфраструктуре и по жилым домам:

_"Когда начались взрывы, я проснулась. А потом после этого было еще много взрывов. Потом я услышала, как начали разбиваться стекла. И вот, мы стоим, а это осколки ракеты".

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"У меня балконная дверь открылась, потолок сверху посыпался, и даже в ванной окна вылетели".

В Херсоне российские военные обстреляли многоэтаженый домв центр города , повредив 4 квартиры. Никто не пострадал, так как квартиры пустовали.

В то же время в результате украинских атак в приграничных районах России один человек погиб и как минимум трое получили ранения.