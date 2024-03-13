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Путин: "Россия готова к ядерной войне". Украина бьёт по нефтяному сектору РФ

Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, утверждает Владимир Путин.
Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, утверждает Владимир Путин. Авторское право AP Photo
By Alexander Kazakevich
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Глава Кремля предупредил Запад об угрозе ядерной войны в случае размещения американских войск в Украине. По его мнению, в Вашингтоне "это понимают". СБУ подтверждает атаки на нефтезаводы в нескольких российских регионах.

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Несколько человек погибли в результате обстрела российскими военными жилого дома в украинских Сумах с помощью дронов типа Shahed. Число жертв уточняется.

Ещё 10 человек удалось извлечь из-под завалов,  8 из них получили травмы разной степени тяжести.

В областной администрации сообщили, что повреждены 30 квартир, половина из них фактически разрушена. 

"Было полвторого ночи, я не поняла ничего. Рухнуло, бухнуло, мы выскочили, и [увидели], что произошло, – говорит одна из жительниц дома. – Наша квартира на втором этаже. У нас маленький ребёнок. Как мы уцелели?"

На жилую пятиэтажку в Мирнограде в Донецкой области была сброшена авиабомба "Гром-Е1", погибли двое.

Украина бьёт по нефтяному сектору РФ

Российские регионы вновь подверглись массированной атаке дронов

СБУ заявила украинским СМИ, что в ночь на среду были нанесены удары по трём нефтеперерабатывающим заводам в России. 

Речь об объектах в РязаниКстове (Нижегородская область) и городе Кириши (Ленинградская область), пишет издание "Громадське". 

Накануне стало известно о выводе из строя главной установки перегонки нефти на заводе компании "Лукойл" в Кстовской промзоне под Нижним Новгородом в результате налёта БПЛА.  

По информации Reuters, это означает остановку как минимум половины производства на заводе.

Пока не ясно, была ли совершена новая атака или СБУ отчиталась о вчерашней. 

Также в среду губернатор Ростовской области сообщил о "падении" БПЛА на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. 

"Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены", – написал чиновник.

Об атаке на Новошахтинск не упоминалось в сообщении СБУ.

Путин о ядерной войне: "Мы готовы"

Россия "технически готова" к ядерной войне, заявил Владимир Путин в предвыборном интервью пропагандисту Дмитрию Киселёву, добавив, что необходимости применять оружие массового поражения в Украине "не было никогда".

По словам главы Кремля, в соответствии с национальной доктриной безопасности,  Москва готова применить ядерное оружие в случае угрозы "существованию российского государства", в случае "нанесения ущерба нашему суверенитету и независимости".

"Наша триада, ядерная триада, является более современной, чем любая другая триада. А таких триад – только у нас да у американцев на самом деле", – заявил глава Кремля. 

"Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну хотят, что ж поделать. Мы готовы", – добавил он. 

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По мнению Путина, США "понимают", что если они направят войска в Украину, это будет расценено как значительная эскалация конфликта.

"Байден – представитель традиционной политической школы", – заявил он.

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