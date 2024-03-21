Правительство Ирландии под огнем критики из-за жилищного кризиса

By Euronews

Власти переселили некоторых беженцев, которые спали в палатках в Дублине. Критики требуют найти жилье для тысяч бездомных ирландцев.

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В Дублине на прошлых выходных десятки просителей убежища вновь ночевали возле Офиса международной защиты в палатках без электричества, водопровода и канализации. Съемочная группа телеканала Euronews приехала на место, к нам обратился разгневанный протестующий, который уверен, что власти Ирландии уделяют больше внимания беженцам, в то время как 14 тысяч ирландцев являются бездомными.

"Это нелегальные мигранты, ищущие бесплатное жилье в Ирландии, но что насчет ирландских бездомных, почему ваши НПО о них не заботятся? Нет, вас не волнуют ирландские бездомные, вас не волнует ирландский народ, вы здесь, потому что пользуетесь политической конъюнктурой. Нам нужны дома для ирландских бездомных семей", — заявил мужчина.

Джед из Ирладании поговорил с Euronews через переводчика. По его словам, в течение последних недель сложились ужасающие условия.

“Ситуация здесь очень, очень плохая. Никаких услуг не было, нет туалетов, нет душа. Люди не мылись больше недели, они не знают, что им делать, на них лил дождь, палатки промокли от дождя, и было очень холодно", — рассказал Джед.

Правительство Ирландии нашло возможность переселить некоторых из тех, кто живет в палатках. Однако то, как обращаются с просителями убежища в Ирландии, вызвало ярость членов оппозиции в парламенте, которые обвиняют правительство в развязывании культурной войны.

"В ситуации с заброшенностью, пустующей недвижимостью, завышенными ценами, недостаточным количеством социального жилья, недостаточным количеством доступного жилья для молодых людей, которые работают и хотят купить свою собственную недвижимость, власти устроили абсолютный бардак, и они усугубляют его, создавая культурную войну между беженцами и бездомными ирландцами. Для меня это неприемлемо", — заявила депутат троцкистской партии People Before Profit Брид Смит.

Правительство Ирландии заявляет, что делает все возможное, чтобы находить просителям убежища жилье из доступного фонда, но многие наблюдатели считают, что плохое обращение с беженцами является доказательством того, что время открытых дверей в Ирландии подходит к концу.

"Усиливает ощущение, что негуманные сцены, наблюдаемые здесь в последние недели, могут быть частью послания ирландского правительства, а послание это таково: если люди думают о том, чтобы приехать в Ирландию в поисках убежища, то, возможно, им стоит подумать о том, чтобы отправиться в другое место", — передает корреспондент Euronews Кен Мюррей.