Ирландия: жизнь на улице подрывает здоровье просителей убежища

By Euronews

Просителям убежища в Ирландии приходится нелегко - власти с трудом справляются с беспрецедентным спросом на жилье

РЕКЛАМА

На фоне резкого роста спроса на международную защиту условия жизни просителей убежища в Дублине ухудшаются. Сообщается о вспышках чесотки и респираторных заболеваний среди людей, разбивших лагерь у офиса по рассмотрению заявлений в ирландской столице. У властей больше нет возможности предоставить временное жилье, поэтому около 200 человек уже несколько недель живут в палатках.

Пир-Сами Купишевке, проситель убежища: "Мы очень легко заболеваем, заражаемся - из-за санитарных условий, они невыносимые. Чтобы сходить в туалет, нужно искать место. В Дублине нет ни одного туалета. Ни общественного туалета, ни общественного душа. Справиться с такими вещами очень, очень сложно. Даже животные иногда имеют право на воду. Мы боремся за то, чтобы найти немного воды. Это невероятные условия, на самом деле".

Доктор Ева Гохан, волонтер: "В такой ситуации, когда у людей нет доступа к санитарии и стиральным машинам, чтобы постирать постельное белье и одежду, их будет очень трудно лечить, и это довольно заразно. Поэтому, когда все живут буквально друг на друге, в таких плохих условиях, справиться с болезнью будет очень сложно".

В 2023 году убежища в Ирландии попросили около 13 000 человек, в первые месяцы этого года тенденция сохраняется. И это не считая 100 000 украинцев, которые также нашли приют в Ирландии. Страна переживает один из самых тяжелых жилищных кризисов в Европе - власти с трудом справляются с беспрецедентным спросом.