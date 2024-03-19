"Рамштайн": США и ЕС продолжат вооружать Украину

Германия направит ВСУ снаряды и военную технику на сумму полмиллиарда евро. США обещает продолжить оказывать военную помощь Киеву, несмотря на то, что Конгресс блокирует соответствующий законопроект.

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"Эта коалиция и весь мир не позволят Украине потерпеть поражение", - такое заявление сделал министр обороны США, выступая перед коллегами на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Очередная встреча Контактной группы по вопросу военной помощи Киеву прошла во вторник с участием 50 руководителей оборонных ведомств стран Европы и мира.

Ллойд Остин пообещал продолжить оказывать военную поддержку воюющей с Россией стране, несмотря на то, что Конгресс США не первый месяц блокирует 60 миллиардный пакет помощи Украине.

“Больше двух лет украинские вооружённые силы стойко и умело противостоят путинской агрессии. Сейчас украинские войска в суровых условиях ведут ожесточённые бои. А мирные жители Украины постоянно подвергаются обстрелу российскими ракетами и иранскими беспилотниками. Но Украина не отступит, и Соединённые Штаты - тоже". Ллойд Остин министр обороны США

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил журналистам, что Берлин предоставит ВСУ оружие и транспорт на сумму около 542 миллионов долларов (500 миллионов евро).

Речь о 10 тысячах боеприпасов из запасов бундесвера, которые, по заверению министра, поступят в Украину очень скоро, а также - о 100 единицах бронетехники и стольких же транспортных средствах.

Между тем, Евросоюз продвинулся в реализации плана по использованию замороженных в Европе российских активов. По задумке Брюсселя, миллионы евро доходов от них будут направлены на военные нужды ВСУ.

Большинство министров государств-членов блока уже дали зелёный свет главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Теперь он надеется, что инициатива будет одобрена на саммите в бельгийской столице, который начнётся в четверг.

По мере продвижения российских войск на Донецком направлении и после взятия Авдеевки, возросли опасения в возможной оккупции соседнего с городом села Желанное. Многие уже покинули населённый пункт, в котором до войны жили больше тысячи человек. Остались лишь единицы. Большинство из них - пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, а также раненые. Эвакуироваться им помогают волонтёры организации "Белые ангелы".

Тем временем власти российского Белгорода сообщили о массированных обстрелах ВСУ. Как заявил губернатор области, в результате попадания снаряда в дом в селе Никольское Белгородского района погибли четыре человека. Атаке беспилотника подвергся сам город. Там четверо пострадавших. В их числе - 14-летняя девочка, ей частично ампутировали конечность. Повреждены несколько многоквартирных и частных домов, сгорели десятки автомобилей.