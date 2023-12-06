Федерации хотят видеть спортсменов РФ на Олимпиаде в Париже

На Международный олимпийский комитет усиливается давление с требованием разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Парижских играх этим летом. МОК еще не ответил, но может принять решение на своем следующем заседании в январе.

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Международные федерации и национальные комитеты в своём заявлении призвали МОК как можно скорее допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в 2024 году под нейтральным флагом.

Им запретили участвовать в международных соревнованиях после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое поддержал Лукашенко.

В прошлом году на заседании за закрытыми дверями в Лозанне, МОК уже положил начало процессу реинтеграции этих двух стран в мировой спорт. Речь идёт о россиянах и белорусах, которые первоначально были исключены из мирового спорта после вторжения в Украину в феврале 2022 года, а затем вновь допущены к участию под нейтральным флагом и на особых условиях условиях в марте прошлого года без возможного присутствия на Олимпийских играх. В настоящее время решается судьба их участия в ОИ-2024.

Представители международных федераций также попросили принять решение как можно скорее, чтобы внести ясность в процедуры олимпийской квалификации для всех заинтересованных спортсменов.

В тексте коммюнике не уточняется, является ли это единогласной позицией, учитывая, что международные спортивные организации по частям восстанавливали права россиян и белорусов на свои соревнования, а Международная федерация легкой атлетики (основной олимпийский вид спорта) до сих пор отказывается это сделать.

Однако эта рекомендация встретила одобрение председателя Комиссии спортсменов МОК финки Эммы Терхо, которая отметила, что "в целом подавляющее большинство спортсменов придерживаются мнения, что спортсменов не следует наказывать за действия их правительства".

Именно эту формулу использовал МОК, когда рекомендовал вернуть россиян и белорусов под нейтральное знамя. Однако тогда МОК пояснил, что вопрос их возможного участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, которые откроются 26 июля, "будет решено в подходящее время в соответствии с критериями", которые с тех пор не уточнялись.

"Но время уходит", - говорит Эмма Теро, отмечая, что спортсмены были бы признательны за ясность в этом вопросе, поскольку Олимпийские игры в Париже быстро приближаются.

Со своей стороны, МОК ограничился во вторник подтверждением того, что участие таких нейтральных индивидуальных спортсменов в Олимпийских играх может иметь место только при соблюдении строгих условий, установленных в марте прошлого года: без гимна и флага, исключая командные виды спорта и при условии, что они не будут активно поддерживать Россию в войне в Украине.

"Ни система квалификации (для Парижских игр), разработанная международными федерациями, ни количество мест, отведенных для того или иного вида спорта, не будут изменены для нейтральных спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт", - добавили в МОК.

Другими словами, спортсмены, которые упустили шанс пройти квалификацию из-за того, что соответствующие федерации не спешили восстанавливать их в правах (как в плавании или скалолазании, в ожидании окончательного решения легкой атлетики), не смогут восполнить утраченные места.

Олимпийский комитет, который собрался на прошлой неделе в Париже, не затронул вопрос допуска россиян и белорусов и не сообщил, когда примет свое решение.

Однако его Исполнительный совет снова соберется 18 января.