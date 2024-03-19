Польские фермеры блокируют автомагистраль

Блокировка польскими фермерами автомагистрали, связывающей с Германией, заставляет водителей тысяч фур искать альтернативные маршруты.

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Польские фермеры блокируют своими тракторами главную автомагистраль, пересекающую границу с Германией. С ноября прошлого года они протестуют против сельскохозяйственной политики Европейского Союза и беспошлинного импорта из Украины.

Украинским фермерам разрешено беспошлинно импортировать зерно в ЕС с 2022 года, что, по мнению польских фермеров, привело к падению цен.

Акция протеста в Свецко, недалеко от Франкфурта, вынудила немецкие власти перенаправить движение. А это означает, что около 18 000 грузовиков в день ищут альтернативные маршруты между Берлином и Варшавой.