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Польские фермеры блокируют автомагистраль

Польские фермеры блокируют границу с Германией во Франкфурте-на-Одере, продолжая протестовать против климатической политики Европейского Союза.
Польские фермеры блокируют границу с Германией во Франкфурте-на-Одере, продолжая протестовать против климатической политики Европейского Союза. Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Блокировка польскими фермерами автомагистрали, связывающей с Германией, заставляет водителей тысяч фур искать альтернативные маршруты.

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Польские фермеры блокируют своими тракторами главную автомагистраль, пересекающую границу с Германией. С ноября прошлого года они протестуют против сельскохозяйственной политики Европейского Союза и беспошлинного импорта из Украины.

Украинским фермерам разрешено беспошлинно импортировать зерно в ЕС с 2022 года, что, по мнению польских фермеров, привело к падению цен.

Акция протеста в Свецко, недалеко от Франкфурта, вынудила немецкие власти перенаправить движение. А это означает, что около  18 000 грузовиков в день ищут альтернативные маршруты между Берлином и Варшавой.

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