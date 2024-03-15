By Euronews

Польские фермеры снова блокируют границу со Словакией, пытаясь помешать ввозу оттуда дешевого украинского продовольствия

РЕКЛАМА

Польские фермеры снова блокируют погранпереезд Хижне на границе со Словакией.

Они протестуют против неконтролируемого ввоза этим путем зерна из третьих стран, в частности из Украины.

Протестующие фермеры также выступают против так называемого "Зеленого курса" - экологической программы Брюсселя.

Мы боремся за то, чтобы никто не приходил в наш дом и не диктовал, что нам делать, как нам жить, что производить

"Мы боремся за то, чтобы никто не приходил в наш дом и не диктовал, что нам делать, как нам жить, что производить, - говорит этот участник акции. - Фермер знает, что производить, когда выходить в поле, когда сажать, когда косить, когда делать все остальное".

Фермеры по всей Европе возмущены климатической политикой ЕС и импортом дешевого продовольствия из Украины, который, по их словам, дестабилизировал ситуацию на рынке и поставил их на грань выживания.

Протесты и пикеты польских фермеров начались в ноябре прошлого года.