Жаир Болсонару: "Я не умер!"

Жаир Болсонару подаст апелляцию в Верховный суд на вердикт о запрете занимать выборные должности до 2030 года. Он также отметил, что его партия уже готовится к муниципальным выборам 2024 года.

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что опротестует в Верховном суде вердикт о запрете занимать выборные должности до 2030 года и отметил, что продолжит политическую деятельность.

"Я не умер, мы продолжим работу, мы хотим выиграть много мэрских постов на (муниципальных) выборах в следующем году. Это не конец правого движения в Бразилии". Жаир Болсонару экс-президент Бразилии

В пятницу судьи Высшего избирательного суда Бразилии большинством голосов признали Болсонару виновным в нарушении выборного законодательства, распространении дезинформации об избирательной системе и покушении на демократические институты.

Было указано, что Болсонару злоупотреблял своими полномочиями, когда заявил перед прошлыми президентскими выборами, что электронные машины для голосования, применяемые в Бразилии, уязвимы перед хакерами, и потому его противники могут подтасовать результаты выборов.

Суд указал, что Болсонару таким образом использовал "правительственные каналы коммуникации" для продвижения своей избирательной кампании.

Если апелляция Болсонару будет отвергнута, он не сможет участвовать в муниципальных выборах 2024 и 2028 годов, а также президентских выборах 2026 года.