Сторонник экс-президента Бразилии получил 17 лет тюрьмы по делу о попытке мятежа

By Euronews

В Бразилии вынесли первый приговор по делу о попытке мятежа. Речь идет о беспорядках, произошедших в столице страны в январе этого года. Сторонник бывшего главы государства приговорен к 17-ти годам тюремного заключения.

Участника январских беспорядков в Бразилии Аэсио Лусио Косту Перейру приговорили к семнадцати годам лишения свободы.

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Восемь из одиннадцати судей Верховного суда постановили, что Перейра в целом совершил пять преступных деяний. В их числе причастность к организации государственного переворота. Перейра утверждал, что принимал участие в мирной демонстрации.

Восьмого января тысячи сторонников экс-главы государства Жаира Болсонару недовольные результатами выборов, ворвались в здания Национального конгресса, Федерального Верховного суда и окружили резиденцию победившего на выборах Лулы да Силвы.

Полиция арестовала более 1800 человек. Было возбуждено дело о попытке мятежа.