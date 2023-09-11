Лула передумал: арестовывать ли Путина или нет? "Решать суду"

Бразильская оппозиция раскритиковала слова президента о том, что Путину гарантирована безопасность, если он решит приехать на следующий саммит G20 в Рио. Менее чем через сутки Лула да Силва заявил, что этот вопрос не в его компетенции.

Арестовывать ли Владимира Путина в случае визита в Бразилию или нет решать суду, а не правительству – Лула да Силва взял свои слова обратно менее чем через сутки после того, как выступил с гарантиями для российского лидера.

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В субботу президент Бразилии заявил, что Путину, которого разыскивает Международный уголовный суд, ничего не угрожает, если он решит посетить следующий саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Я не знаю, будет ли он арестован в Бразилии. Это решать суду, а не правительству. Луис Инасиу Лула да Силва президент Бразилии

При этом 77-летний социалист усомнился в пользе от участия Бразилии в МУС: "Я хочу знать, зачем мы вступили в эту организацию. Индия не подписывала Римский статут, Китай не подписывал, США не присоединились, Россия тоже. Почему же мы туда вступили?"

Лула выразил надежду, что к бразильскому саммиту G20, который запланирован на ноябрь 2024 года, "война закончится".

Глава Кремля отказался уже от нескольких зарубежных поездок после того, как суд в Гааге выдал ордер на его арест по обвинению в насильственной депортации украинских детей.

Индия, где проходил саммит "Двадцатки", не является участником МУС, тем не менее Россию в Нью-Дели представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.