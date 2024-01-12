Баку и Ереван обменялись заявлениями по урегулированию в Нагорном Карабахе

By euronews

Ильхам Алиев отметил, что "условия" для подписания мирного договора с Арменией "созданы", и заверил, что не хочет "новой войны". Со своей стороны, МИД Армении заявил о "некотором регрессе" в последних предложениях Баку относительно двустороннего мирного договора, обсуждаемого двумя сторонами.

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Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, "созданы условия" для подписания мирного договора с Арменией, и заверил, что не хочет "новой войны".

"Главное, что, на мой взгляд, сейчас созданы фундаментальные условия для подписания мирного договора", - заявил он в интервью СМИ Азербайджана. "Поэтому работа над текстом (формулировками) должна продвигаться быстро", - добавил он.

Алиев, однако, выступил против увязывания договора с процессом разграничения и демаркации территорий: "Если мы смешаем эти две темы, то мирный договор будет отложен, возможно, на 30 или 50 лет. Мы считаем, что мирный договор должен быть подписан, и чем скорее, тем лучше". Так, "делимитация с нашим другом и соседом Грузией еще не завершена, - напомнил Алиев. - Наш процесс делимитации с Россией длился 20 лет, он был подписан только в 2012 году, и хотя прошло уже 13 лет, все эти столбы и знаки еще не установлены, и процесс демаркации еще не завершен".

Также он подверг сомнению необходимость во внешних гарантах для такого договора (на которых, по его словам, настаивает Армения): "Это вопрос между нашими двумя странами".

Однако, как заявил Ильхам Алиев, он уверен, что новой войны с Арменией не будет. "Я не говорю, что мы должны постоянно думать о новой войне. Нет, я уверен, что этого не произойдет, и я сделаю для этого все возможное. Хватит войн."

МИД Армении: Азербайджан не желает однозначно признавать границы Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, со свооей стороны, заявил, что Азербайджан не желает однозначно признавать границы Армении в рамках двустороннего мирного договора, обсуждаемого двумя сторонами - и отметил "некоторый регресс" в последних предложениях Баку по договору, представленных Еревану.

"Мы представили последние предложения Армении [Баку] 4 января", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Георгием Герапетритисом. "Да, я бы сказал, что с точки зрения содержания мы видим некоторый регресс в азербайджанских предложениях по некоторым статьям текста и некоторый прогресс в ряде других направлений".

Мирзоян подчеркнул, что ключевым элементом армяно-азербайджанского мирного соглашения должно стать взаимное признание территориальной целостности друг друга.

Хотя процесс делимитации и демаркации границы двух стран может занять много времени, отметил Мирзоян, "мы должны увидеть в мирном договоре четкую основу, на которой должен происходить процесс делимитации".

"Хочу подчеркнуть, что территориальная целостность и неприкосновенность границ и делимитация границ - это два вопроса, по которым Армения не может допустить никакой двусмысленности", - добавил Мирзоян.

Ряд армянских аналитиков и политических деятелей предположили, что, настаивая на подписании договора до соглашения о делимитации армяно-азербайджанской границы, Баку тем самым хочет оставить открытой дверь для последующих территориальных претензий к Армении.