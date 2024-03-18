Испанские фермеры протестуют в Мадриде, польские - перекрыли границу с Германией

By Euronews

Европейские фермеры продолжают протесты против мер, ставящих их в невыгодное положение в сравнении с сельхозпроизводителями из-за пределов ЕС

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Десятки тракторов и сотни фермеров в воскресенье снова заполнили улицы Мадрида, напомнив правительству о требованиях сельхозпроизводителей.

Они прошли маршем от здания Министерства экологии до Министерства сельского хозяйства, что стало символом их двух основных проблем - обширной бюрократии и чрезмерных "экологических" мер. Фермеры, в частности, выступают против "Зеленого перехода" ЕС, требования которого делают их неконкурентоспособными, открывая дорогу дешевому импорту из-за пределов ЕС, который производится без соблюдения строгих европейских правил.

Протестующие также призвали потребителей поддержать их, поскольку в их интересах, чтобы в магазинах были продукты с достойным балансом между ценой и качеством.

"Мы хотим, чтобы потребители присоединились к нам и создали образ единства в обществе, потому что в конечном итоге все, чего мы требуем в сельской местности, сводится к корзине покупателей", - говорит этот участник акции.

А польские фермеры, возмущенные теми же проблемами, в воскресенье начали блокировать границу с Германией. Они планируют продержаться там не менее четырех дней. Манифестанты полностью блокируют переход в Свенцко, на шоссе, соединяющем Варшаву и Берлин, через который ежедневно проезжает в среднем 17 000 грузовиков.