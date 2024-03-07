Чехия: фермеры, недовольные политикой ЕС, перекрыли движение в центре Праги

By Euronews

Чешские фермеры требуют снизить налоги на владение сельскохозяйственными угодьями и отменить налог на субсидии, получаемые от ЕС.

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Чешские фермеры в четверг заблокировали движение транспорта в Праге, заполнив улицы сотнями тракторов. Аграрии протестуют против сельскохозяйственной политики Евросоюза, дешевого импорта продукции, в том числе из Украины, и бюрократических проволочек.

В акции, по словам организаторов, приняли участие около трех с половиной тысяч человек. В ходе манифестации звучали призывы к отставке правительства.

Фермер, участник протеста:"Правительство говорит, что не будет действовать под давлением. А разве мы__должны справляться с давлением невероятных расходов, которые это правительство увеличивает, с падением цен, которые, к сожалению, также связаны с тем, что импортируется то, чему не место на нашем рынке? С нас хватит!"

Чешские фермеры также требуют снизить налоги на владение сельскохозяйственными угодьями и отменить налог на субсидии, получаемые от ЕС. Разочарованные политикой Брюсселя аграрии выходят на протесты во Франции, Польше, Испании и других странах сообщества.