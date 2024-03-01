Французские фермеры завалили сеном Елисейские поля

By Euronews

В Европе продолжаются протесты фермеров, выступающих против экспорта продукции из стран, не входящих в ЕС

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Во Франции продолжаются протесты фермеров. В пятницу тракторы перекрыли движение на Елисейских полях, недалеко от Триумфальной арки, выложив на улицу тюки соломы.

Профсоюз заявил, что это был символический и мирный акт. Однако более 60 человек были арестованы.

Наряду с национальными требованиями, французские фермеры критикуют Брюссель, ставя под сомнение европейскую политику в отношении сектора, включая соглашение с Mercosur.

В Польше фермеры заблокировали дорогу в Литву, связывающую страны Балтии с другими государствами Евросоюза. Они выступают против импорта украинского зерна и предполагаемого реэкспорта в Литву, возвращающегося в Польшу как товары из ЕС, без проверок и контроля.

Вместе с тем Ежи Плева, бывший заместитель министра сельского хозяйства Польши и член Еврокомиссии, заявил, что причиной зернового кризиса является "рекордный экспорт из России" и низкие цены на продукцию, продаваемую на африканские рынки, а также в Европу.