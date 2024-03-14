Война в Украине: приграничные бои в Курской области

By Euronews

В Курской области уже третий день сообщается о приграничных боях с украинскими диверсантами в районе поселка Теткино.

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Два российских региона, граничащих с Украиной в четверг подверглись обстрелам. В Белгороде, заявляют местные власти, погибли по меньшей мере два человека. Девять пострадали.

В Курской области уже третий день сообщается о приграничных боях с украинскими диверсантами в районе поселка Теткино. Губернатор области заявил об отражении попытки прорыва.

Участвующие в нападении российские Добровольческие формирования в составе ВСУ заявляют, что ведут бои на российской территории.

В совместном заявлении "Русский Добровольческий Корпус", "Легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" призвали жителей Белгородской и Курской областей РФ должны немедленно эвакуироваться.

В украинском городе Сумы из-под завалов дома, разрушенного российским дроном, извлекли тело еще одного человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются. В администрации города уточнили, что в целом погибли три человека. Пострадали 14 человек. Четверо находятся в больнице. Среди них ребенок.

Тем временем находящийся в Токио гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции раскрыл подробности своей встречи с президентом России Владимиром Путиным во время недавнего визита в Россию.

Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ:"Я уже посещал Киев и Запорожскую АЭС и встречался с президентом Зеленским. У меня состоялась важная беседа с президентом Путиным. Я высказал свое мнение относительно ситуации на Запорожской АЭС и оценил дальнейшие шаги. Я не думаю, что в данный момент мы видим условия для применения ядерного оружия. Если мы имеем в виду войну в Украине".

Запорожская АЭС более двух лет находится под российской оккупацией. Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о возвращении станции под полный контроль Украины.