Россия готовится к президентским выборам

By Euronews

Буквально через два дня в России стартуют президентские выборы. Никто не cомневается, что победителем объявят Владимира Путина. Реальных оппонентов среди кандидатов у него нет.

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Впервые выборы главы государства пройдут в трехдневном формате - с 15-го по 17-е марта. Никто не сомневается, что Владимир Путин, баллотирующийся на третий шестилетний срок, одержит победу. Он заставил замолчать многих оппонентов, в том числе посредством законов, предусматривающих штрафы или тюремное заключение за инакомыслие. На выборы идут еще три кандидата. Все они - сторонники Путина.

Валерий:

"За кого голосовать? Это мое личное дело. Нет, конечно, за нынешнего президента, потому что коней на переправе не меняют. Процессы у нас глобальные, серьезные, их надо завершать".

Глава российского государства построил свою предвыборную кампанию на обещании реализовать свои цели в Украине. Путин говорил о развязанной им войне как о битве с Западом за выживание России и ее граждан. Прекратить войну, которую Кремль называет спецоперацией, осмеливаются требовать лишь немногие.

Ольга:

"Я надеюсь, что будет какая-то реформа образования. Мне бы очень хотелось, потому что, честно говоря, оно ужасно по сравнению с советским временем, в котором я родилась и училась. Хочется каких-то житейских вещей, чтобы мы могли ездить отдыхать, чтобы СВО закончилась".

Жители этого уральского поселка за несколько дней до голосования сказали журналистам, что все еще не знают, где будет находиться избирательный участок. Некоторые не хотят голосовать.

Марина, местная жительница:

"Я не пойду (голосовать). Мне кажется, за уже все решено в принципе все решено за нас. Я не пойду по этим дорогам... У меня маленький ребенок. Его не скем оставить. Я не пойду с ним".

Российская оппозиция ищет способы противостоять режиму. Вдова Алексея Навального Юлия призвала россиян 17 марта прийти в полдень на избирательные участки и проголосовать против Путина.