Украина: первый футбольный клуб для ветеранов с ампутацией конечностей

By Euronews

Украинские ветераны, потерявшие на фронте конечности, берут у жизни реванш на футбольном поле

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С поля боя на поле футбольное. Для большинства этих игроков первого в Украине футбольного клуба для ветеранов с ампутацией конечностей игра стала терапией.

Получив тяжелые ранения в самых жестоких фронтовых сражениях, сегодня они нашли способ облегчить свою боль. Не только физическую, но и эмоциональную.

Именно так футбол повлиял на Валентина и других игроков. Мы встретились с ними во время одной из двухчасовых тренировок.

Валентин Осовский, футболист-ветеран: "Вы можете испытывать различные эмоции. Для меня футбол всегда был своего рода терапией, где я могу расслабиться, восстановить силы и забыть обо всем, просто играя в футбол и концентрируясь на том, что я люблю".

Богдан Мельник, футбольный тренер: "Мне нравится работать с игроками с ампутированными конечностями, потому что я оказываю им не только физическую поддержку через тренировки, но и психологическую".

Но это не просто развлечение. Они настроены на победу. Недавно у них была возможность показать свое мастерство на первом турнире в Польше. Поле дает им новый шанс после столь сильного удара.

Валентин Осовский, футболист-ветеран: "Дело в том, что мы впервые играли в лиге в Польше. Для нас это был своеобразный реванш, чтобы показать, что украинский дух не сломлен, и я хочу показать, что мы сильны и продолжаем бороться".

Игроки надеются, что этот вид спорта будет становиться все более популярным в Украине и побудит других бывших солдат последовать их примеру.