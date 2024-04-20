8 регионов РФ атаковали дроны: есть погибшие, повреждены объекты ТЭК. Жертвы обстрелов Харьковщины

В нескольких регионах России сообщается о пожарах на энергетических объектах. Харьковская область вновь попала под обстрел. Сергей Лавров накануне назвал второй по величине город Украины целью для возможного наступления.

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Минобороны РФ заявило о 50 сбитых украинских беспилотниках в 8 регионах в ночь на субботу. Как утверждается, половина беспилотников была перехвачена над западной частью Белгородской области вблизи украинской границы.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в приграничном селе Пороз "в результате сброса двух взрывных устройств" загорелся частный жилой дом. Погибла женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней.

Позже стало известно о гибели беременной женщины в Новой Таволжанке. Она скончалась от осколочного ранения, заявил чиновник.

По сообщениям украинских СМИ, удар был "совместной операцией" Службы безопасности Украины, военной разведки и ВСУ. Атаки вызвали пожары как минимум на трёх электроподстанциях и складе топлива на российской территории.

Власти Смоленской области подтвердили пожар на объекте ТЭК в Кардымовском районе, где, в частности, находится нефтебаза компании "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт".

Украинские разработчики беспилотников уже несколько месяцев увеличивают радиус действия, пытаясь компенсировать недостаток вооружений и военнослужащих на поле боя.

Россия за ночь выпустила семь ракет по Украине и продолжала обстреливать её в субботу

О российском обстреле Волчанска Харьковском области сообщил глава области Олег Синегубов. Там погибли 50-летний и 83-летний мужчины.

В результате российского обстрела погибли и получили ранения мирные жители в Волчанске Харьковской области. Есть пострадавшие.

Позже Синегубов также призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях из-за российских ударов.

Днём ранее в интервью пропагандистским СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Харьков "играет важную роль" в создании "санитарной зоны" в Украине для защиты российского пограничья от обстрелов. Подобные намерения месяц назад озвучил Владимир Путин.

Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), Лавров стал первым высокопоставленным российским чиновником, "который прямо назвал Харьков оперативной целью" для возможного будущего наступления РФ.