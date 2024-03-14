Герт Вилдерс больше не претендует на пост премьера

Лидер ультраправой "Партии свободы" заявил, что ему не хватило поддержки потенциальных партнёров по коалиции.

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Лидер ультраправых в Нидерландах Герт Вилдерс отказался от попыток занять пост премьер-министра страны. Политик, известный своими антимигрантскими и антиисламскими взглядами, заявил, что ему не хватило поддержки потенциальных партнёров по коалиции.

В своём микроблоге в X политик написал_: "Я могу быть премьером, только если все партии в коалиции меня поддержат. Это не тот случай.”_

Я могу стать премьер-министром, только если все партии в коалиции поддержат это. Это не тот случай. Я выступаю за кабинет правого толка. Меньше вопросов убежища и иммиграции. Голландцы на 1 месте. Любовь к моей стране и избирателю велика, и она важнее моей собственной позиции.

Позже он опубликовал ещё один пост со словами: "Я все равно стану премьер-министром Нидерландов. При поддержке ещё большего числа нидерландцев. Если не завтра, то послезавтра. Голос миллионов граждан будет услышан!"

Накануне стало известно о прорыве затянувшихся коалиционных переговоров о формировании правительства. Как сообщили СМИ, лидеры всех четырёх партий-потенциальных союзниц останутся в парламенте. Что делает наиболее вероятным сценарий формирования "технического кабинета", состоящего из экспертов.

По итогам прошлых выборов популистская "Партия свободы" Вилдерса получила 37 мандатов – намного больше, чем прогнозировалось, но значительно меньше большинства в 150-местном парламенте.

Известно, что во время переговоров Вилдерса уже вынудили отказаться от предлагаемых ранее антиконституционных мер, включая запрет Корана и хиджабов, закрытие мечетей, и от идеи проведения референдума о выходе Нидерландов из ЕС.