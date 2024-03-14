Умер патриарх Болгарский Неофит

Глава БПЦ стремился восстановить репутацию церкви, пострадавшей из-за связей с бизнесменами, а до этого – с коммунистической тайной полицией.

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Православные верующие Болгарии скорбят по своему пастырю – не стало патриарха Неофита.

Первый глава поместной церкви в посткоммунистической истории балканской страны умер в среду в Военно-медицинской академии Софии. Ему было 78 лет. В течение четырёх месяцев он был госпитализирован с болезнью лёгких.

Патриарх Неофит, в миру Симеон Николов Димитров, возглавлял церковь 11 лет.

Духовенство и политики, включая президента Румена Радева, выразили соболезнования в связи с его кончиной.

Православие – доминирующая религия в Болгарии, которую исповедуют более 80% населения.

Репутация БПЦ пострадала после того, как в январе 2012 года комиссия по изучению истории выяснила, что 11 из 15 митрополитов были сотрудниками госбезопасности во времена правления коммунистов. По свидетельству обозревателей, Неофит стремился восстановить доверие к церкви.