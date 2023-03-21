Константинопольский патриарх не исключил создания экзархата в Литве

Константинопольский патриарх не исключил создания экзархата в ЛитвеКомментарии
Euronews
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Патриарх Константинопольский Варфоломей не исключил создания экзархата Контантинопольской православной церкви в Литве. Об этом он заявил во время визита в Вильнюс. Сейчас православная церковь в республике — Виленско-Литовская епархия — формально подчиняется Московскому патриархату.
Руководство епархии заявляло о решительном осуждении российского вторжения в Украину и отправило Москве прошение о предоставлении автономии — самоуправляемого статуса — при сохранении канонического общения с РПЦ.
Но возможность создания в Литве экзархата Константинополя в епархии не приветствуют.