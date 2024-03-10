Ватикан: Папа Франциск не предлагал Киеву сдаться

By euronews

Ватикан опубликовал разъяснение после выхода на швейцарском канале RTS интервью Папы римского Франциска и подчеркнул, что понтифик не предлагал Украине сдаться. Эксперты NY Times пишут о "патовой" ситуации на поле боя. Дрон атаковал нефтебазу в Курске.

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Ватикан опубликовал разъяснение после выхода на швейцарском канале RTS интервью Папы римского Франциска, вызвавшего бурную реакцию в Украине, России и других странах.

Многие СМИ, в том числе российские и украинские, утверждали, приводя цитаты из интервью, что понтифик предложил Киеву "поднять белый флаг" и "набраться смелости для переговоров", чтобы избежать новых смертей. Это было воспринято как призыв сдаться.

Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни пояснил, что это совершенно не так. По его словам, понтифик использовал выражение "белый флаг" исключительно следуя терминологии, предложенной интервьюером, при этом глава римско-католической церкви вообще не использовал слово "Украина" в своем ответе, приводя общие соображения. "Кроме того, - подчеркивается в коммюнике, - в другой части интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но проводя параллели с другими похожими ситуациями, Папа ясно заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией".

Между тем, ситуация на поле боя не выходит из патовой ситуации. По данным NY Times, российское наступление возле недавно захваченной Авдеевки теряет темп после нескольких первоначальных успехов. По мнению экспертов, это происходит в силу нескольких факторов: местность больше благоприятствует обороняющимся, нежели наступающим, российские войска истощены месяцами активных боев, а украинская армия направила значительные силы на защиту этого района. Тем не менее, "Россия, похоже, сохраняет некоторую инициативу на поле боя".

Тем временем, российская армия продолжает бомбардировки украинских городов; поздно вечером в субботу новые взрывы были слышны в городе Херсон на юго-западе страны. Накануне там сильно пострадал 5-этажный жилой дом. Два человека погибли, трое, в том числе семилетний мальчик, получили ранения.

В ночь на воскресенье войска РФ атаковали Украину 39 дронами-камикадзе и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные силы ВСУ заявляют, что большинство дронов удалось сбить. Тем не менее, сообщается о "прилетах" в Одесской и Николаевской областях.

Между тем, в России губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что "украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы". О возможных последствиях "прилета" губернатор не сообщил.

С начала года украинские войска нанесли целую серию ударов по нефтехранилищам на территории России. Министерство обороны Великобритании в своем последнем обновленном отчете разведки сообщает, что, как следствие, "нефтеперерабатывающие мощности России были, вероятно, временно снижены... и, вероятно, потребуется "больше" (чем обычно) времени для проведения ремонта".

"Об атаке двух "БПЛА самолетного типа" сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате детонации беспилотника загорелась фура.