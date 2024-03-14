Атаки на GPS в Северной Европе участились. Все дело в России и НАТО?

По словам эксперта в области обороны, в странах Северной Европы может быть больше сбоев в работе GPS - теперь, когда там активизируется НАТО.

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В будущем сигнал GPS в скандинавских странах может испытывать еще большие помехи, что связано с активизацией НАТО в регионе. Об этом в интервью Euronews Next рассказал Джаганнат Панда из Шведского института политики и развития безопасности в момент, когда в Северной Европе завершались интенсивные учения Североатлантического альянса.

Открытая дверь в НАТО

В последние месяцы СМИ в скандинавских странах сообщали об увеличении числа сбоев в работе спутниковых навигационных систем GPS, предполагая, что атаки исходят из России, раздосадованной активностью НАТО близ своих границ. Комментарии Панды прозвучали на фоне знакового для альянса события: в Брюсселе перед штаб-квартирой НАТО был торжественно поднят шведский флаг. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил на церемонии, что членство Швеции в НАТО доказывает: "дверь в альянс открыта". "Никто не может ее закрыть", - уточнил он. - Каждая страна вправе выбирать свой собственный путь, и мы выбираем путь свободы и демократии".

Напомним, что сразу 20 тысяч военнослужащих провели учения в Северной Европе (в Финляндии, Швеции и Норвегии) по линии программы Nordic Response, входящий в масштабный проект Steadfast Defender-2024 - один из крупнейших со времен Холодной войны. Учения "направлены на решение проблем безопасности на Крайнем Севере", говорится на сайте НАТО. В этом году миссия там расширилась на фоне роста присутствия альянса в регионе: на маневры прибыли контингент, более 50 кораблей и свыше 110 самолетов.

Блокирование GPS на крайнем Севере не стало чем-то совершенно новым, отмечает Панда. По его словам, объем атак увеличился после вторжения России в Украину в 2022 году, а теперь активизировался в ответ на расширение НАТО.

По словам эксперта, и расширение НАТО, и более масштабные учения "посылают значимый сигнал России". "Глушение GPS... может быть стратегией Москвы по запугиванию стран НАТО",- комментирует он.

Во время учений скандинавские страны НАТО создали временный Северный центр воздушных операций, где 300 офицеров планировали, контролировали и оценивали воздушные операции в заданном "операционном районе".

"Создание центра - еще одно наглядное доказательство нашей способности сотрудничать в выполнении важной совместной задачи по сдерживанию и, в конечном счете, защите северного фланга НАТО", - заявил во вторник в заявлении НАТО полковник Хенрик Нильсен, начальник штаба воздушного командования Дании.

Как быть без GPS?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция РФ на вступление Швеции в Североатлантический альянс будет зависеть от практических шагов Стокгольма в рамках реализации членства в НАТО. Хотя местная пресса сообщила, что во всех скандинавских странах в последние месяцы наблюдается всплеск блокировки GPS, транспортные ведомства Швеции и Норвегии не ответили на просьбу канала о комментарии.

Агентство транспорта и связи Финляндии (TRAFICOM)тем временем подтвердило Euronews Next , что с начала года выросло число сообщений о блокировке в авиасекторе. Эти типы помех, говорится в заявлении агентства, "наблюдаются на больших высотах, имеют короткую продолжительность и поэтому их трудно проверить или предотвратить". Тем не менее в TRAFICOM утверждает, что полеты по-прежнему безопасны, так как "авиакомпании разработали операционные процедуры для ситуаций, когда сигнал GPS пропадает".