Россия реорганизует военные округа на фоне предупреждений о войне с НАТО

По данным Института изучения войны, Кремль начал "информационные операции" против Молдавии, а также стран Балтии, Дании и Финляндии, возможно, с целью создания условий, аналогичных тем, что предшествовали вторжению в Украину.

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26 февраля президент России Владимир Путин подписал два указа об официальном воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, тем самым подтвердив шаги по реструктуризации и реформированию российских вооруженных сил.

По данным Института изучения войны (ISW), этой действие преследует две параллельные цели: поддержать усилия Москвы по укреплению контроля над российскими операциями в Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе и подготовиться к потенциальной крупномасштабной конвенциональной войне против НАТО в долгосрочной перспективе.

До сих пор большая часть этой территории относилась к Западному военному округу, который был сформирован в 2010 году путем слияния двух первоначальных округов.

Теперь воссозданный ЛВО будет проходить вдоль северо-восточной границы НАТО, а МВО будет граничить с северо-восточной Украиной и Польшей, что позволит России одновременно занять позицию против НАТО и упорядочить командование и управление для войны в Украине.

"Путин ранее заявлял о необходимости создания ЛВО после вступления Финляндии в НАТО в 2023 году, что свидетельствует о явном намерении Кремля использовать ЛВО для позиционирования против НАТО", - говорится в сообщении ISW.

Служба внешней разведки Эстонии предупредила, что ситуация с безопасностью в Европе и у границ Эстонии в ближайшем будущем зависит от того, сможет ли Украина при поддержке своих союзников остановить российскую агрессию.

По данным аналитического центра, Кремль начал "информационные операции" против Молдавии, а также стран Балтии, Дании и Финляндии, возможно, с целью создания условий, аналогичных тем, что предшествовали вторжению в Украину.