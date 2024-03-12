Беспилотники атаковали семь регионов России, удары нанесены по двум нефтебазам

By euronews

В ночь на вторник власти семи российских регионов сообщили об ударах беспилотников. В Орловской и Нижегородской областях заявили, что в результате попаданий дронов начались пожары на расположенных там нефтебазах.

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В Нижегородской области беспилотники, по словам губернатора региона Глеба Никитина, атаковали "объект топливно-энергетического комплекса" в Кстовской промзоне. Уточняется, что загорелась одна из установок по переработке нефти.

В "Лукойле", в свою очередь, заявили об "инциденте", из-за которого остановлена работа технологической установки "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Еще один "объект топливно-энергетического комплекса" оказался под ударом БПЛА в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. "На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет. Прошу соблюдать бдительность", написал глава региона в Телеграм.

По предварительным данным, дрон "ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся", сообщили "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Киев официально причастность к ударам по российским топливным предприятиям не подтверждает, но и не оспаривает, за исключением особенно резонансных случаев. При этом Министерство обороны Великобритании в своем последнем обновленном отчете разведки 9 марта сообщает, что, в следствие серии украинских ударов, "нефтеперерабатывающие мощности России были, вероятно, временно снижены... и, вероятно, потребуется "больше" (чем обычно) времени для проведения ремонта".

Минобороны России заявило об уничтожении в ночь на 12 марта средствами ПВО 11 дронов над Курской областью, семи - над Белгородской, еще по два беспилотника были сбиты над Московской и Орловской областями и по одному - над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.

Также в ведомстве утверждают, что утром ВСУ выпустили по Белгородской области восемь реактивных снарядов из РСЗО "Вампир" и одну ракету из установки "Точка-У".