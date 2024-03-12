Грету Тунберг оттащили от парламента

By Euronews

Полиция разогнала протестующих у шведского парламента экоактивистов во главе с Гретой Тунберг

РЕКЛАМА

Полиция Стокгольма оттащила от здания парламента экоактивистку Грету Тунберг и ее коллег, проводивших акцию в защиту климата.

Активисты второй день подряд блокировали вход и отказывались уходить.

Они требовали от властей срочных действий по защите климата и стремились, по их словам, напомнить, что "сегодня в результате климатических катастроф, войн и неравномерного распределения ресурсов гибнут люди".

"Я думаю, что наши законы защищают не то, что нужно, - сказала Тунберг. - Я думаю, что наши законы должны защищать благополучие людей, а не права компаний загрязнять планету".

Акция началась в понедельник, но через некоторое время ее участники разошлись добровольно и вернулись к парламенту во вторник утром. По словам полиции, у активистов не было разрешения на демонстрацию, и по факту инцидента будет составлен протокол о нарушении закона об общественном порядке.