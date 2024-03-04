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В Иране сторонники жёсткой линии лидируют - предварительные результаты

Cторонники ж`ёсткой линии лидируют по предварительным данным в Тегеране, 2 марта 2024 г.
Cторонники ж`ёсткой линии лидируют по предварительным данным в Тегеране, 2 марта 2024 г. Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
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Сторонники жёсткой линии доминируют на парламентских выборах в Иране, согласно обнародованным в понедельник данным. Власти до сих пор не опубликовали информацию о явке и не назвали причин подобной задержки.

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Сторонники жёсткой линии доминируют на парламентских выборах в Иране, согласно обнародованным в понедельник данным. Власти до сих пор не опубликовали информацию о явке и не назвали причин подобной задержки. До начала голосования оппозиция призывала к бойкоту выборов, так что наблюдатели не исключают, что явка окажется низкой.

Голосование 1 марта стало первым после массовых протестов 2022 года после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов в связи с неподобающим ношением хиджаба и скончавшейся вскоре после.

Пока не ясно, объясняется ли низкая явка апатией избирателей или активным желанием послать сигнал иранской теократии, после призывов находящейся в заключении лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади.

В общей сложности на данный момент избрано 245 депутатов нового парламента. Во втором туре предстоит распределить 45 мест, поскольку в этих округах кандидаты не смогли набрать обязательные 20% голосов
Мохсен Эслами
представитель избирательного штаба Ирана

Второй тур должен состояться в апреле или мае.

Согласно AP, из 245 избранных политиков 200 придерживаются жёсткой линии, 45 являются относительно умеренными или независимыми. В новом иранском парламенте будет лишь 11 женщин. Действующий президент Сейид Ибрахим Раиси, протеже Хаменеи, переизбран.

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