ГУР Украины: потоплен российский патрульный корабль "Сергей Котов"

By euronews и AP

ГУР заявило, что минувшей ночью с помощью высокотехнологичных морских дронов потоплен ещё один российский военный корабль в Черном море. Российские власти пока не подтвердили это заявление.

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Украинская военная разведка заявила, что подразделение специального назначения уничтожило ночью большой патрульный корабль "Сергей Котов".

В операции задействованы неэкипажные корабли ("морские дроны") Magura V5 с взрывзарядом, которые спроектированы и построены на Украине.

Патрульный корабль, который, по словам представителей Украины, был подбит в районе Керченского пролива, как сообщается, может нести крылатые ракеты и около 60 человек экипажа.

Украинское заявление не удалось проверить, отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", добавляя, что дезинформация стала характерной чертой боевых действий, вспыхнувших после полномасштабного вторжения России на территорию соседнего государства в феврале 2022 года.

Силы Киева с трудом сдерживают более обеспеченную российскую армию на некоторых участках вдоль практически статичной 1500-километровой линии фронта, но также ведут прицельный огонь по целям далеко за пределами поля боя.

В прошлом месяце Украина дважды заявила, что потопила российские военные корабли с помощью беспилотников. 1 февраля она заявила, что пошёл ко дну российский корвет с ракетным вооружением "Ивановец", а 14 февраля уничтожен десантный корабль "Цезарь Куников". Российские официальные лица не комментировали эти заявления.

Киевские чиновники говорят, что около 20% российских ракетных ударов по Украине наносятся из Черного моря, и ликвидация там российских кораблей наносит еще и чувствительный имиджевый удар по Москве.

Почти год назад флагман Черноморского флота России управляемый ракетный крейсер "Москва" затонул, получив серьезные повреждения в результате ракетной атаки.