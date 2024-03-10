Выборы в Португалии: правые впереди, но отрыв незначительный

By Euronews

Португалия: экзит-полы показывают слишком близкие результаты основных соперников. Популисты набирают очки

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На всеобщих выборах в Португалии в воскресенье основные соперники показали слишком близкие результаты, и их объявление задерживалось.

Экзит-полы, опубликованные тремя главными телеканалами (SIC, RTP и TVI), показали, что все правые партии вместе взятые, скорее всего, добились прямого большинства.

По данным опросам на выходе из избирательных участков лидирует Демократический альянс, он набирает 27,6% - 33%.

У Социалистической партии по данным экзит-полов 24,5 % - 29,5 % голосов.

Таким образом основные партии, очевидно, набирают наибольшее число голосов на фоне прогнозируемого всплеска поддержки радикальной правой популистской партии, которая может занять третье место.

Опросы предсказывали, что правоцентристский Демократический альянс, группировка, возглавляемая Социал-демократической партией, наберет 29–33% голосов. Левоцентристской Социалистической партии опросы прочили 25-29% голосов.

Популистская партия «Чега» («Хватит»), возможно, получила 14–17% голосов по сравнению с 7% на последних выборах в 2022 году, в результате дрейфа в сторону правых политических сил, наблюдаемого в других странах Европейского Союза. Она может занять третье место.

Опрос Католического университета Португалии был опубликован общественной телекомпанией RTP и на предыдущих выборах оказался в значительной степени точным.