Национальный музей Холокоста открылся в Нидерландах

By Euronews

Присутствие на церемонии открытия Музея Холокоста в Амстердаме президента Израиля вызвало протесты из-за войны его страны в Газе

РЕКЛАМА

Национальный музей Холокоста в Амстердаме открылся в воскресенье церемонией под председательством короля Нидерландов Виллема-Александера и президента Израиля Ицхака Герцога, чье присутствие вызвало протесты из-за войны в секторе Газа.

В музее собраны истории некоторых из 102 тысяч евреев, депортированных из Нидерландов и погибших в нацистских лагерях смерти. Рассказывается также о преследованиях евреев во время немецкой оккупации во Вторую мировую войну до начала депортации.

Три четверти нидерландских евреев были среди 6 миллионов, убитых нацистами, — это самая большая доля среди всех стран Европы.

Тысячи демонстрантов собрались на площади Ватерлоо в Амстердаме возле синагоги , где король Виллем-Александер, президент Ицхак Герцог и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретились перед открытием музея. Они скандировали " Позор" и "Свободная Палестина" в знак протеста против военной операции Израиля в Газе.

Организаторы протеста подчеркнули, что выступают против присутствия Герцога, а не против музея и того, чему он посвящён.