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В Амстердаме откроется Национальный музей Холокоста

Национальный музей Холокоста, Амстердам
Национальный музей Холокоста, Амстердам Авторское право NLNOS via EVN
By Euronews
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Фотографии, документы, личные вещи людей... Две с половиной тысячи экспонатов Национального музея Холокоста в Амстердаме расскажут посетителям об истории преследования евреев.

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Вскоре в Амстердаме откроется Национальный музей Холокоста. Экспозиция посвящена истории преследований евреев в Европе и непосредственно в Нидерландах. Между 1940 и 1945 годами немецкие оккупанты подвергали дискриминации и преследованию живших в стране евреев и цыган. Их депортировали и убивали в лагерях смерти. Более ста тысяч евреев в Нидерландах стали жертвами Холокоста.

Эмиль Шрийвер, директор Национального музея Холокоста:"Единственная причина, по которой они попали в эту машину для убийств, заключалась в том, что они были евреями. В нынешнюю эпоху, когда антисемитизм оказался на подъеме, крайне важно, чтобы это высшее проявление ненависти к евреям заняло место в коллективной памяти. Это имеет для нас огромное значение".

В музее собраны фотографии, документы, личные вещи людей, звукозаписи и фильмы. Всего 2500 экспонатов. Национальный музей Холокоста в Амстердаме будет открыт для публики десятого марта. В церемонии примет участие король Нидерландов Виллем-Александр.

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