В Будапеште вспоминают жертв Холокоста

Посол Израиля в Будапеште сравнил реакцию мирового сообщества на теракт 7 октября с молчанием вокруг Холокоста.

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Жертв Холокоста почтили в пятницу в Мемориальном центре Будапешта. Выступая от имени венгерского государства, министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что слабость государства в то время сыграла свою роль в гибели более полумиллиона евреев Венгрии.

"Давайте не будем забывать о слабости, которая заставила венгерское государство, сначала напуганное или неспособное противостоять давлению катящийся марки, а затем катящихся танковых дивизий, стать соучастником преступлений Холокоста", - заявил глава оборонного ведомства.

В церемонии было больше политических заявлений, чем обычно, из-за продолжающейся войны в секторе Газа между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем. Посол Израиля в Будапеште сравнил реакцию мирового сообщества на теракт 7 октября с молчанием вокруг Холокоста.

Яков Хадас-Хандельсман, посол Израиля в Венгрии:

"Сегодня тишина в мире снова оглушительна. Тишина оглушает на всех континентах, включая страны западной цивилизации и культуры, оглушает на медиа-платформах, в университетских кампусах и международных организациях".

В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста — в этот день в 1945 году советскими войсками был освобожден концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау.