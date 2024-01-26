День памяти жертв Холокоста: дети выживших хранят память о трагедии родителей

By Euronews

В годовщину освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" Euronews встретился с детьми тех, кто пережил Холокост

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27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - в день освобождения нацистского концентрационного лагеря "Освенцим" на территории Польши советскими войсками.

Дети выживших хранят память о трагедии, которую пережили их родители.

"6 миллионов евреев были уничтожены, и я не хочу, чтобы они были уничтожены просто так, чтобы осталось только пустое место, я бы хотела заполнить это пространство воспоминаниями, - говорит дочь пережившего Холокост Катаржина Варман. - Все началось с того, что им не разрешалось ходить в парки, им запрещалось работать, выходить замуж за людей другой религии. Это были маленькие шаги, и эти шаги привели к Холокосту".

Магдалена Ходовник, Euronews из Освенцима:

"Спустя почти 80 лет люди по-прежнему бережно хранят память о тех, кто выжил, чтобы напомнить нам - ненависти больше не должно быть места".