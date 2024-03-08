Вена: город, где жилье по карману почти всем

Вена - один из европейских образцовых городов в вопросе организации и управления социальным жильем. Отсутствие дохода здесь не повод ютиться в углу. Подробности - в новом репортаже программы "Очевидец".

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Муниципалитет столицы Австрии контролирует 50% городского жилого фонда с опорой на многочисленные программы соцподдержки. Это позволяет предлагать доступную аренду десяткам тысяч семей. Около миллиона человек, примерно половина населения Вены, живут в социальных квартирах или других видах субсидированного жилья - факт, позволившей Вене завоевать признание самого удобного для жизни города в мире.

Однако в последнее время ситуация изменилась. Критики утверждают, что цены на аренду выросли, списки очередников удлинились.Что же происходит в столице Австрии? Наш корреспондент побывал на месте и познакомился с теми, кто управляет социальным жильем и кто в нем живет.

Комфорт за небольшие деньги

Тесбире Кескин, административный работник, почти 20 лет живет в соцквартире. Она показала нам свои владения площадью 70 квадратных метров. За идеально расположенную, по ее словам, квартиру она платит 500 евро в месяц, что гораздо ниже рыночной стоимости. "Детский сад - прямо напротив, школа - в десяти минутах ходьбы, - показывает и рассказывает женщина. - Когда мои дети были маленькими и я не успевала вернуться с работы, их забирали из сада соседи. Здесь спокойно, зелено, хорошо".

Представители муниципалитета провели для нас экскурсию по одному из старейших социальных комплексов. В отличие от Берлина и многих других исторически латифундистских городов, бывшая столица огромной Австро-Венгерской империи никогда не продавала свои земельные владения. Ежегодный бюджет Вены на социальное жилье сегодня превышает 400 миллионов евро, это намного больше, чем у крупных европейских столиц, таких как Рим, Мадрид или Лиссабон.

"Наша модель жилья гарантируется и финансируется за счет налога, который платит каждый австриец, - говорит Христиан Шантль, руководитель отдела международных отношений компании Wiener Wohnen-Vienna Living. - Работодатель также делает отчисления, в совокупности эти деньги выделяются на строительство жилья по всей Австрии".

Частное? Или социальное?

Идиллическая ситуация была нарушена в последние годы пертурбациями на кредитно-финансовом рынке. Длительный период низких процентных ставок привел к активным спекуляциям; стоимость земли, материалов и обслуживания резко возросла, создав нагрузку на социальное жилье. Эксперты из Volkshilfe, неправительственной организации, помогающей бездомным, говорят, что несколько десятилетий назад 80% новостроек в Вене были социальными, а 20% - частными. Сейчас все с точностью до наоборот.

Мартин Орнер, руководитель отдела жилищной политики НПО, уточняет: "Две трети квартир теперь строятся частными инвесторами. В результате цены растут. Мы должны попытаться изменить тенденцию. Главное - получить больше земли и больше возможностей для строительства социального жилья".

Наследие "Красной Вены"

Несмотря на определенные недостатки, модель социального жилья крепко вписана в ДНК Вены. Мы посетили постоянную выставку, посвященную так называемой "красной Вене" 1920-1930-х годов. По словам кураторов, социал-демократическая модель того времени определила градостроительный вектор- вплоть до сегодняшнего дня. "Социальные комплексы были словно город в городе, и людям почти не приходилось покидать их, так как все было доступно, включая кабинеты врачей, магазины и т. д.", - рассказывает Лилли Бауэр, сокуратор. - В то время в муниципальных зданиях находились и центры лечения туберкулеза. Точно так же мы поступили во время пандемии. Места, где проводились тесты, где прививали людей, были очень децентрализованы, разбросаны по всему городу и легко доступны".

Муниципалитет Вены утверждает, что продолжает субсидировать 5-7 тысяч новых квартир ежегодно.