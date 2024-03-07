By Euronews и AP

Во многих странах ЕС прошли яростные протесты против сельскохозяйственной политики блока и последствий украинского импорта зерна.

РЕКЛАМА

В среду в Польше прошла самая ожесточенная акция протеста фермеров и их сторонников: некоторые участники забрасывали стражей порядка камнями и пытались прорваться через заграждения вокруг парламента, ранив нескольких сотрудников, сообщила полиция.

Полиция применила слезоточивый газ и заявила, что задержала более десятка человек и не дала протестующим прорваться в Сейм, польский парламент.

Фермеры возмущены климатической политикой ЕС и импортом продовольствия из Украины. За последние недели по всему Евросоюзу прошло множество подобных акций протеста, но эта была явно более агрессивной, чем предыдущие демонстрации в Польше.

Полиция отметила в социальной сети X, что ее сотрудники "не являются стороной в текущем споре", и предупредила, что поведение, угрожающее их безопасности, "не может быть воспринято легкомысленно и требует твердого и решительного ответа".

Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак заявил, что не верит в то, что "настоящие, нормальные фермеры устроили сегодня беспорядки перед зданием Сейма", и что необходимо изолировать "провокаторов и смутьянов".

Он не сказал, кто, по его мнению, стоит за насилием.

Столкновения протестующих с полицией в Варшаве. Michal Dyjuk/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Фермеры на тракторах перекрыли шоссе, ведущие в Варшаву, а тысячи их сторонников собрались перед офисом премьер-министра, а затем прошли маршем к парламенту. Некоторые растоптали флаг ЕС и сожгли муляж гроба с надписью "фермер".

Среди собравшихся были шахтеры, лесники, охотники и другие сторонники. Они дудели в рожки, запускали петарды и дымовые шашки, несмотря на предупреждения полиции о запрете использования пиротехники. Некоторые протестующие жгли шины.

Не отступать

Демонстранты требуют выхода из "Зеленого курса" ЕС - плана, направленного на борьбу с изменением климата и защиту биоразнообразия, в том числе требующего от фермеров сократить чрезмерное использование загрязняющих химикатов для повышения урожайности.

Протесты заставили политиков смягчить некоторые положения.

Протестующие также требуют закрыть польско-украинскую границу, чтобы остановить импорт украинских продуктов питания, которые, по мнению фермеров, снижают рыночные цены и ставят под угрозу сельскохозяйственный сектор Польши.

Протест усилил давление на новое правительство премьер-министра Дональда Туска, бывшего президента Европейского совета, который решительно выступает за ЕС и стремится поддержать Украину в ее борьбе с российским вторжением.

Протестующие в Варшаве. Michal Dyjuk/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Туск попытался удовлетворить требования фермеров, назвав их недовольство оправданным. Он заявил, что планирует предложить поправки к "Зеленому курсу".

Антиукраинские лозунги звучали на протестах в Польше, где власти заявили, что обеспокоены тем, что Россия пытается использовать насущные проблемы для создания разногласий между Варшавой и Киевом.

По данным Всемирного банка, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство составляют менее 3% ВВП Польши.