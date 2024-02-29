Испанские фермеры блокируют шоссе на границе с Францией

By Euronews

Испанские фермеры протестуют против "несправедливой конкуренции" со стороны коллег из стран, не входящих в ЕС

РЕКЛАМА

Каталонские фермеры уже несколько дней блокируют автомагистраль AP-7, основную трассу между Испанией и Францией, протестуя против несправедливой, по их мнению, конкуренции со стороны стран, не входящих в ЕС.

Они считают, что к сельскохозяйственным товарам оттуда не должны применяться те же критерии, что и для стран-членов ЕС, а также призывают Брюссель сократить бюрократические проволочки.

В ближайшее время испанские и французские фермеры намерены провести на границе совместную акцию протеста.