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Испанские фермеры блокируют шоссе на границе с Францией

Испанские фермеры протестуют против "несправедливой конкуренции"
Испанские фермеры протестуют против "несправедливой конкуренции" Авторское право Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Испанские фермеры протестуют против "несправедливой конкуренции" со стороны коллег из стран, не входящих в ЕС

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Каталонские фермеры уже несколько дней блокируют автомагистраль AP-7, основную трассу между Испанией и Францией, протестуя против несправедливой, по их мнению, конкуренции со стороны стран, не входящих в ЕС.

Они считают, что к сельскохозяйственным товарам оттуда не должны применяться те же критерии, что и для стран-членов ЕС, а также призывают Брюссель сократить бюрократические проволочки.

В ближайшее время испанские и французские фермеры намерены провести на границе совместную акцию протеста.

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