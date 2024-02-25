Жители сектора Газа едят сорники, чтобы не умереть от голода

By Euronews

Сообщается о смерти двухмесячного младенца из-за недоедания.

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В Аммане в воскресенье состоялась встреча лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса и короля Иордании Абдаллы II.

Власти Иордании обещают продолжит оказывать гуманитарную и медицинскую помощь гражданскому населению сектора Газа

Король Иордании также почеркнул, что отвергает любые попытки разделения Западного берега и сектора Газа.

О том, что США, Израиль, Египет и Катар согласовали "базовые контуры" сделки по освобождению заложников для временного прекращения огня в Газе, сообщил американским СМИ в воскресенье советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Представители ХАМАС заявляют, что не принимали участие в разработке плана, предложенного Соединенными Штатами, Египтом и Катаром, но он во многом соответствует предыдущим требованиям в отношении первой фазы перемирия.

Между тем из-за нехватки продовольствия в Газе люди стали употреблять дикорастущее растение, известное как мальва обыкновенная, чтобы прокормить свои семьи. В структурах ООН заявляют, что каждый шестой ребенок в секторе Газа "сильно истощен". Сообщается о смерти двухмесячного младенца от недоедания.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция на территории Рафаха на юге сектора Газа может быть отложена на некоторое время в случае сделки с группировкой ХАМАС по заложникам, но наступление в любом случае состоится.

"Если у нас будет сделка, то операция может быть каким-то образом отложена, но она в любом случае произойдет. Если сделки не будет, то мы осуществим операцию все равно", — сказал Нетаньяху.

Наземная операция в Рафахе может перекрыть один из немногих путей доставки продовольствия и медикаментов на территорию сектора Газа.