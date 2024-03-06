By Sviatlana Tsikhanouskaya, Marija Pejčinović Burić

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Борьба против автократии является сегодня главной задачей Европы. Мы должны защищать ценности, которые нас определяют, пишут Светлана Тихановская и Мария Пейчинович-Бурич.

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Путь Европы на протяжении более трех четвертей века отражает видение, сформулированное одним из ее отцов-основателей, Робертом Шуманом: «Европа будет создана не сразу и не в готовом виде. Она возникнет на основе реальных дел...».

Как и предвидел Шуман, Европа развивалась шаг за шагом, и каждое достижение значительно улучшало жизнь ее граждан.

Эта развивающаяся Европа выходит за рамки географических определений, воплощая сообщество, приверженное правам человека, демократии и верховенству права. Эти ценности, отстаиваемые Советом Европы, ведущей организацией, выступающей за права человека, верховенство права и демократию на нашем континенте, − это именно то, за что сегодня мужественно борются многие белорусы.

Для народа Беларуси дорога в Европу лежит через Страсбург. Совет Европы является ключом к демократическому будущему их страны.

Художник Алесь Пушкин машет красно-белым флагом перед милицейским кордоном во время акции протеста в Минске, август 2020 г. AP Photo

Хотя Беларусь никогда не была государством-членом Совета Европы, это не помешало ему работать над приближением страны к европейским ценностям.

Однако официальные контакты и сотрудничество были резко прекращены после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Вместо этого Совет Европы создал в 2022 году Контактную группу по сотрудничеству с демократическими силами и гражданским обществом Беларуси. Это новаторская инициатива, разработанная после прекращения всех контактов с минским режимом, которая теперь служит примером для других организаций.

Никогда прежде Совет Европы не взаимодействовал таким образом с демократическими силами страны при отсутствии связей с ее официальным правительством.

Этот смелый шаг подчеркивает то, в какое чрезвычайное время мы живем, и ту решающую роль, которую необходимо играть в деле поддержки демократических устремлений Беларуси.

Разрушая барьеры на пути к демократии

Для смелого народа Беларуси, сталкивающегося с репрессиями и трудностями борьбы за демократическое общество, значимость роли и целей Совета Европы нельзя переоценить. Опыт Организации в оказании поддержки и проведении мониторинга процесса демократических преобразований в европейских странах обеспечивает рамки, которыми может воспользоваться Беларусь.

Кроме того, эта платформа для диалога обеспечивает белорусам возможность участвовать в более широком европейском диалоге о демократии и правах человека. Это крайне важно для людей, которые долгое время находились в изоляции из-за действий нынешнего режима.

Мы хотим видеть, как рушатся воздвигнутые режимом Лукашенко барьеры на пути к демократии.

Заглядывая вперед, мы должны работать над принципиально важными реформами, включая отмену смертной казни, что будет иметь решающее значение для Беларуси в плане ее соответствия европейским стандартам и станет символическим шагом к созданию более гуманного и справедливого общества.

Александр Лукашенко выступает с речью на военном параде в Минске, май 2020 г. Belarusian Presidential Press Service via AP

Это предполагает поддержку гражданского общества и независимых СМИ, в том числе журналистов в изгнании, помощь политическим заключенным и их семьям, а также

предоставление экспертных знаний в области реформирования правовой и политической систем.

Платформа Совета Европы по содействию безопасности журналистов продолжает через свои партнерские организации следить за ситуацией в Беларуси. В её годовом докладе, который был опубликован вчера, подтверждается, что Беларусь поставила печальный рекорд по количеству содержащихся под стражей журналистов (в конце 2023 года их было 38).

Заглядывая вперед, мы должны работать над принципиально важными реформами, включая отмену смертной казни, что будет иметь решающее значение для Беларуси в плане ее соответствия европейским стандартам и станет символическим шагом к созданию более гуманного и справедливого общества.

Контактная группа недавно согласовала план действий, состоящий из 15 целевых мероприятий. Это не абстрактные амбиции, а незамедлительные шаги к ощутимым результатам. Вместе мы засеваем семена значимых изменений.

Европа была построена не за один день

Во всем этом важно отметить, что к белорусам, разделяющим эти убеждения, относятся как к партнерам, готовым внести свой вклад в общее будущее.

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Они привносят не только готовность участвовать в демократических реформах, но и экспертные знания в областях, которые критически важны для будущего Европы, таких как регулирование искусственного интеллекта и обеспечение экологической устойчивости.

Путь к этому демократическому будущему, интегрированному в европейское сообщество и в конечном итоге – в его институты, требует мужества, жизнестойкости и международной солидарности. Но это направление является правильным для народа Беларуси.

Белорусский ОМОН блокирует демонстрантов во время митинга оппозиции в Минске, ноябрь 2020 г. AP Photo

Лучшее будущее для Беларуси – это поистине европейское будущее, характеризующееся приверженностью ценностям, которые определяют наш современный континент, сфокусированное на Европейской конвенции о правах человека, которая остается нашим золотым стандартом.

Путь к этому демократическому будущему, интегрированному в европейское сообщество и в конечном итоге – в его институты, требует мужества, жизнестойкости и международной солидарности. Но это направление является правильным для народа Беларуси. Он заслуживает стабильности, процветания и свободы, к которым ведёт этот путь.

Шаг за шагом, мы вместе сделаем это возможным. Как и Рим, Европа была построена не за один день. Но с каждым днём мы можем продвигаться вперед, поддерживая ценности, которые определяют нас как сообщество прав человека, верховенства права и демократии.

Светлана Тихановская - лидер белорусской оппозиции в изгнании, Мария Пейчинович Бурич - генеральный секретарь Совета Европы.

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