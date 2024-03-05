Анналена Бербок - о поставках ракет "Таурус" ВСУ: "У Украины есть право на самооборону"

By Euronews

Министр иностранных дел Германии, в отличие от канцлера, не исключает поставок ракет "Таурус" Украине

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Украина должна получить больше средств для самообороны, и Берлину необходимо изучить все имеющиеся варианты действий в этом направлении. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе своего визита в Подгорицу, отвечая на вопрос о возможности поставок ВСУ крылатых ракет "Таурус".

Ранее канцлер Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок этих ракет - даже после утечки разговора немецких военных о вариантах их использования Украиной.

Россия продолжает удары по украинским городам, Украина уничтожила еще один российский корабль

Ночью несколько украинских областей подверглись российским обстрелам. В Запорожской области, по данным местных властей, погиб один человек. В Херсонской - поврежден объект критической инфраструктуры. Накануне под российские обстрелы попали полтора десятка населенных пунктов Херсонщины.

Украинские силы сообщили об уничтожении российского сторожевого корабля "Сергей Котов" недалеко от Керченского пролива.

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Одессу минувшей ночью снова атаковали российские беспилотники. 18 из них удалось сбить.

Город не может оправиться от трагедии, которая произошла в минувшую субботу. Жертвами российского удара по жилому дому стали 12 человек, в том числе - 5 детей.