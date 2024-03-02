Новая цель России в Украине - Часов Яр

By Euronews

Новая цель России в Украине - город Часов Яр, считают украинские военные, которые испытывают нехватку боеприпасов и рассчитывают на поставки с Запада

РЕКЛАМА

Нидерланды подписали с Украиной договор о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Премьер-министр этой страны Марк Рютте посетил Харьков, на востоке Украины у границы с Россией. Это уже 7-е такое соглашение - ранее его с Киевом заключили Канада, Дания, Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Договор с Нидерландами сопровождается новым пакетом военной помощи в размере 2 млрд евро. В частности, обещаны небольшие речные и прибрежные катера и, что еще важнее, больше артиллерийских снарядов: Киев подчеркивает важность увеличения поставок боеприпасов, в то время как Конгресс США все еще задерживает пакет помощи. Снаряды и патроны важны для сдерживания нового российского наступления. Украинские военные считают, что российская армия уже выбрала следующую цель - город Часов Яр недалеко от Бахмута - и уже концентрирует подразделения для этой операции.

Украинский танк стреляет по российским позициям около Часова Яра AP Photo/Efrem Lukatsky

Направят ли страны Запада свои войска в Украину?

Тем временем французские СМИ обсуждают заявление Эммануэля Макрона, который недавно "не исключил" отправки европейских солдат в Украину.

Газета "Le Monde" утверждает, что в Париже обсуждается возможность разрешить французскому спецназу пересекать украинскую границу.

А "Le Figaro" сообщает, что в четверг на встрече Макрона с лидерами политических партий будет обсуждаться вопрос об отправке французских войск в Украину.

Канадский министр обороны Билл Блэр заявил, что на саммите 26 февраля было решено не отправлять войска в Украину, хотя Канада готова отправить небоевой персонал "при соответствующих условиях".