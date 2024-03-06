EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки

Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки
Авторское право AP Photo/David J. Phillip
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Последний заметный соперник Дональда Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки. В "супервторник" она смогла победить только в одном из 15 штатов - в Вермонте.

РЕКЛАМА

Бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки. 

Хейли, которая оставалась последним заметным соперником Дональда Трампа в борьбе за президентскую номинацию от Республиканской партии, в "супервторник" смогла победить только в одном из 15 штатов - в Вермонте.

Поделиться статьейКомментарии
новости