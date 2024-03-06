By Euronews
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Последний заметный соперник Дональда Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки. В "супервторник" она смогла победить только в одном из 15 штатов - в Вермонте.
Бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки.
Хейли, которая оставалась последним заметным соперником Дональда Трампа в борьбе за президентскую номинацию от Республиканской партии, в "супервторник" смогла победить только в одном из 15 штатов - в Вермонте.