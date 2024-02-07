Предвыборная гонка в США: Никки Хейли проиграла праймериз в Неваде

Местное отделение Республиканской партии проведет также кокусы, в которых примет участие Дональд Трамп.

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Бывший постпред США при ООН Никки Хейли проиграла республиканские праймериз в штате Невада несмотря на отсутствие реальных конкурентов. Большинство избирателей проголосовали против всех кандидатов. К тому же эту гонку можно назвать бессмысленной, так как в бюллетене не было имени Дональда Трампа. Местное отделение Республиканской партии проведет в Неваде свои кокусы, это другой вид голосования в процессе выдвижения кандидата на президентские выборы. Решение о проведении праймериз приняли решение власти штата в 2020 году, но местные республиканцы заявили, что присудят голоса своих делегатов победителю кокусов.

Демократы также провели свои праймериз в штате Невада. Президент США Джой Байден получил 89% голосов сторонников Демократической партии.