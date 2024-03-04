Никки Хейли одержала первую победу на праймериз в округе Колумбия

By Euronews и AP

Никки Хейли выиграла республиканские праймериз в округе Колумбия, одержав свою первую победу в кампании 2024 года.

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Несмотря на предыдущие поражения, бывший губернатор Южной Каролины и постпред США при ООН заявила, что продолжит гонку, поскольку американские избиратели "заслуживают альтернативу Трампу".

Хейли объявили победительницей в воскресенье вечером после того, как официальные лица Республиканской партии Округа Колумбия обнародовали результаты: она завоевала голоса всех 19 делегатов.

Её пресс-секретарь Оливия Перес-Кубас подчеркунула, что Хейли стала первой в истории женщиной, победившей на праймериз республиканцев.

Вашингтон - одна из наиболее демократических юрисдикций в стране, в городе зарегистрировано всего 23 000 республиканцев. Джо Байден победил в округе в 2020 году, набрав 92% голосов.

Предвыборный штаб Трампа саркастически поздравил Хейли с тем, что её поддержали "лоббисты и инсайдеры округа Колумбия", желающие "защитить несостоявшийся статус-кво”.

Сама Хейли сразу после победы отправилась в Северную Каролину и другие штаты, где пройдут праймериз в супервторник, 5 марта.