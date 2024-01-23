Хейли против Трампа: праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире

By Euronews

У республиканцев осталось два кандидата, которые продолжают борьбу за номинацию от партии на выборах президента США. Никки Хейли рассчитывает на победу, хотя опросы общественного мнения показывают, что поддержка Трампа в этом штате выше.

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В американском штате Нью-Гэмпшир проходит голосование, которое может привести к досрочному завершению гонки за президентскую номинацию от Республиканской партии.

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли - единственный оставшийся соперник экс-президента страны Дональда Трампа.

Хейли заручилась символической поддержкой в Диксвилл Нотч, небольшом населенном пункте Нью-Гэмпшира, жители которого по традиции голосуют первыми, после чего объявляются результаты. Все шесть избирателей отдали свои голоса Хейли.

Хейли надеется на победу в этом северо-восточном штате, чтобы придать своей кампании столь необходимый импульс и обещает продолжить борьбу за номинацию даже после поражения.

Трамп же намерен закрепить в Нью-Гэмпшире лидерство после убедительной победы на кокусах в Айове 15 января. Опросы общественного мнения показывают, что бывший президент опережает Хейли в Нью-Гэмпшире.

Согласно одному из них, 52% потенциальных участников республиканских праймериз поддерживают Трампа, и лишь 34% - Хейли.

Накануне праймериз Хейли публично усомнилась в том, что умственные способности Дональд Трампа позволяют ему претендовать на пост президента. Поводом стало то, что Трамп в одном из последних выступлений перепутал ее с экс-спикером Палаты представителей США демократкой Нэнси Пелоси. Трамп позже заявил, что успешно сдал два когнитивных текста на умственные способности.