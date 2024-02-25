Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС продолжатся в Катаре

By Euronews

Ряд источников сообщает о достигнутом прогрессе в Париже, но "сделка далека от завершения"

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Военный кабинет Израиля в ночь на субботу одобрил продолжение мирных переговоров и отправит новую делегацию в Катар. По данным СМИ, эта миссия будет иметь ограниченный мандат и сосредоточится на технических аспектах потенциальной сделки. Визит должен состояться в течение недели.

Ранее в субботу израильская делегация вернулась из Парижа, где провела переговоры с Египтом, Катаром и США. СМИ сообщают, что была согласована некая отправная точка потенциального обмена заключенными. Члены делегации заявили, что ХАМАС (через своих посредников) проявил гибкость по многим вопросам: среди прочего, ХАМАС перешел от требования полного ухода Израиля из сектора Газа к требованию отвода войск из городов.

В любом случае, все это находится на предварительной стадии и не подтверждается на официальном уровне в Израиле.

Израильское правительство соберется "в ближайшие дни" (по словам Нетаньяху), чтобы проголосовать за план операции в Рафахе, включая детали эвакуации мирных жителей. Тем временем другие районы сектора будут "заново проверены" солдатами ЦАХАЛа, которые, располагая "обновленными и улучшенными" данными разведки, будут вести расширенный поиск заложников, а также лидеров и инфраструктуры ХАМАСа". Об этом заявил в субботу начальник генерального штаба Герци Халеви.

Планы правительства по-прежнему встречают сильное сопротивление как за пределами страны, так и внутри нее. Суббота - традиционный день для антиправительственных демонстраций.

На этот раз в Тель-Авиве одна из таких акций переросла в беспорядки, когда конная полиция попыталась разогнать толпу с помощью водометов.