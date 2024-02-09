Война в Украине: карта боевых действий от 8 февраля 2024

Российские войска продвигаются в районе Авдеевки

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"Крупная военная перестановка президента Украины является "нормальным изменением" для государства, ведущего затяжную войну, - говорится в своей оценке ISW, - в то время как российские войска недавно продвинулись под Авдеевкой на фоне продолжающихся позиционных боев на этом участке линии фронта".

Геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в восточном Степовом (к северо-западу от Авдеевки), хотя, скорее всего, не в течение последнего дня.

Российские военные блоггеры также заявляли о наступлении на севере Авдеевки до улицы Чистякова и захвате близлежащего участка железной дороги, хотя визуальных подтверждений этих утверждений ISW не обнаружила. Расстояние здесь около 5 км.

А вот посередине находится улица Грушевского — предполагаемая главная линия коммуникаций украинских сил, которую российские войска пытаются перерезать.