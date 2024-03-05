Франция: оранжевый уровень тревоги в Приморской Шаранте

Третье наводнение в городе Сенте за 6 месяцев. 200 домов могут быть затоплены. Последнее наводнение три месяца назад затронуло тысячи домов.

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Сильные наводнения подтопили город Сент в Приморской Шаранте на юго-западе Франции в третий раз за 6 месяцев.

В департаменте, вслед за Па-де-Кале и Жирондой, объявлен оранжевый уровень тревоги.

Вода в Шаранте продолжает прибывать, и её уровень может превысить показатели ноября прошлого года. Ожидается, что паводок достигнет пика в пятницу - вода может подняться до 5,85 м. 200 домов могут быть затоплены.

Жители устали от череды испытаний:

"Что за год такой! Я никогда не видел ничего подобного."

"Я жду эксперта с начала декабря. А эксперт должен был прийти в четверг, но... вуаля".

"Это четвертый раз за два года, так что… пффф!"

Мэр Сента Бруно Дапрон ищет решения:

"На этой улице нам, вероятно, придется купить несколько домов и снести их, чтобы воде было легче стекать, - говорит он. - Может быть, выше по течению нам придется построить какие-то резервуары, не знаю... Очевидно, нам придется строить перемычки (барьеры от паводка), мы постараемся найти эффективные системы перемычек".

Некоторые жители Сента были вынуждены переехать. Другие вооружаются терпением и ищут собственные временные решения, чтобы минимизировать ущерб.